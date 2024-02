Open Studios MDF24: Carabanchel Diseña

C/ Nicolas Morales, 37. Piso 2

22 de febrero, 12:00 – 18:00. 23 de febrero, 12:00 – 21:00 (copa de vino a las 19:00). 24 de febrero, 12:00 – 20:00. 25 de febrero, 12:00 – 14:00

instagram.com/the_tiledtable / Contacto: blascoisidro@gmail.com

En Isidro Blasco Studio presentan, entre otras cosas, mesas de estructura metálica y cubierta de azulejos esmaltados; cerámicas utilitarias de uso diario y esculturas decorativas.

Taller. 24 de febrero, 12:00 – 14:00 y 16:00 – 18:00

En este taller, se ofrece el torno de cerámica a primerizos. Si nunca has probado a hacer un cacharro en el torno tradicional, esta es tu oportunidad. Quizás no salga nada parecido a un cacharro pero aprenderemos de los errores y quizás alguna de los participantes descubra una habilidad que no conocía. Cada participante tendrá barro rojo a su disposición y 15 minutos para demostrar sus habilidades.